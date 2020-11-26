 

Sony выпустит флагманский смартфон Xperia 1 III с процессором Snapdragon 875

26.11.2020, 15:10, Новости дня

Как сообщили представители японской компании Sony, официальная презентация новой модели смартфона Xperia 1 III состоится уже в начале декабря. Также стало известно, что внутри устройства будет установлен новый процессор Snapdragon 875.

Данный чипсет, кроме Sony, используют также производители Xiaomi и OnePlus, напоминают эксперты. По их мнению, именно Xiaomi становится здесь лидером, благодаря новой модели своего смартфона Mi 11. А OnePlus запустит девятую версию гаджета, в лучшем случае, только в марте.

Однако Sony пока еще до конца не определилась с форматом своего флагманского смартфона, утверждают эксперты. Поэтому в прогнозах специалистов могут быть неточности. Впрочем, до объявленной презентации осталось ждать недолго.



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