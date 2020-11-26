 

Такой худенький Валя – Личное мнение

26.11.2020, 15:02, Разное

У наших полусветских, спившихся женщин отсутствует элементарное чувство порядочности.

На своём пути в этот самый полусвет эти тётки столько дерьма сожрали, что у них сбились абсолютно все настройки того, «что такое хорошо, и что такое плохо».


Фото: Соцсети

Светски трепаться на камеру о смертельном недуге товарища — плохо. Очень плохо.

И, тем не менее, две страшные кошёлки — Светка Бондарчук и Олька Слуцкер — не постеснялись в красках обсудить онкологию Валентина Юдашкина и выложить это обсуждение в YouTube.

Олька живенько так рассказала Светке о начале заболевания модельера:

Голова продолжает болеть, и Валя, который никогда не был паникером, решил пойти к доктору. Тот, осмотрев его и сделав все необходимые исследования, сказал: «Валентин, вы должны ехать к другому специалисту и обследоваться на предмет онкологии».

Светка с плохо скрываемым удовольствием выслушала.

Олька на том не остановилась и выдала свою трактовку внешности Юдашкина:

И я увидела — во главе стола сидит, как мальчик, такой худенький Валя. Ему трудно было сидеть прямо, и он сутулился. В тот период Валя за 20 дней перенес четыре полостные операции! А ведь он не гренадерского роста, без груды мышц, без претензии на статус мачо.

На днях я писала о том, что звёзды нашей сельской дискотеки умеют высказываться исключительно на околотазовые темы: кто какие яйцеклетки заморозил, кто кого полюбил «пися в писю», а кто променял одну писю на другую.

Ошиблась я.

Наши звёздные хабалки ещё и на публике рак товарища обсудят и глазом не моргнут. Не, нуачо?

Какое ощущение осталось у вас после прочитанного?

Источник: Лена Миро



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