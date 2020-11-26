 

Победившую на выборах уборщицу хотят выдвинуть в Госдуму

26.11.2020, 14:38, Разное

Партия предложила Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму VIII созыва. “Поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев”, – говорится в заявлении пресс-службы политсилы.

В сентябре Марина Удгодская выиграла выборы в Повалихинском районе у действующего главы поселения Николая Локтева. За нее проголосовали более 61% избирателей.

Удгодская родилась в 1985 году. Окончила Чухломской лесопромышленный техникум.

В данных о месте работы было указано, что она работала уборщицей служебных поселений в сельской администрации. Позже в администрации Костромской области рассказали, что это была подработка, и у нее имеется опыт работы депутатом на селе.



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