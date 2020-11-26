 

Ученые назвали раннее пробуждение причиной частой мигрени у школьников

26.11.2020, 14:36, Разное

Ученые обнаружили связь между ранними пробуждениями и мигренью у школьников. Чем раньше учащиеся средних школ начинали свой день, тем чаще они сталкивались с головной болью.
Исследованиями занимались сотрудники Университета Сан-Франциско. Они провели опрос среди 1000 учащихся из средних и старших классов. Оказалось, что у школьников, просыпавшихся в 6:25, чтобы не опоздать на уроки к 08:00, чаще болела голова по сравнению с теми, кто просыпался в 07:11.

На данный момент исследователи не могут однозначно сказать, что позднее время начала уроков положительно влияет на здоровье учащихся. Чтобы в этом убедиться окончательно, исследователи планируют провести еще ряд исследований. По словам Эми Гельфанд, если закономерность подтвердится, то в средней школе учащихся могут начать переводить на более позднее время обучения.



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