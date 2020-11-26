Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 3 обнародовали до анонса

26.11.2020, 14:36, Разное

Флагманы компании Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G были выведены на международные рынки в текущем году. Следующее поколение линейки выпустят в 2021-м, но характеристики Galaxy Z Flip 3 попали в Сеть еще до официального анонса.

Эксперты отмечают, что устройства с индексом Flip 2 выпущены не будут, так как уже есть 5G-версия. Кроме того, в 2021 году в продажу поступит Galaxy Z Fold 3. Galaxy Z Flip 3 получит дисплей с диагональю в 6,9 дюйма, на 0,2 дюйма больше первой версии смартфона. В нем не будет подэкранной камеры для селфи, фронтальный объектив южнокорейская корпорация разместила в округлом вырезе в центре экрана вверху. Стоит отметить, что оно – меньших размеров, чем у прошлогодней модели.

Рамки экрана, по сравнению с предыдущей моделью, стали более тонкими, тогда как частота смены изображения на дисплее составляет 120 Герц, что вдвое превышает показатели модификации 2019 года. Более габаритным будет и внешний экран, точных данных о его размерах пока нет, но, по предположениям экспертов сферы мобильных технологий, его диагональ может достигать 3,3 дюйма.

Хотя, если верить публикациям Росса Янга, эксперту и основателю DisplaySearch и Display Supply Chain Consultants, размеры дополнительного дисплея не превысят 2,7 дюйма, установленных на Motorola Razr. Долговечность и прочность смартфону придаст использованное разработчиками ультратонкое стекло UTG. Вместительность аккумуляторной батареи ожидается на уровне в 3,9 тысячи мА•ч – этот критерий улучшен по сравнению с оригинальным гаджетом на 0,6 тысячи мА•ч.