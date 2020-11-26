 

Запад восхитило видео испытаний Су-35: «Самый передовой российский истребитель»

26.11.2020, 14:36, Разное

The National Interest восхитили испытания Су-35, заметка об истребителе РФ появилась на страницах американского издания. Авторы публикации назвали самолет самым передовым российским аппаратом такого типа.
Накануне Министерство обороны Российской Федерации обнародовало на официальном канале в YouTube ролик учений ВВС и ПВО. В них принимали участия также универсальные истребители Су-35, показавшие эффективную работу и функциональность. За штурвалом воздушных судов находились пилоты истребительного авиационного полка Западного военного округа. Ими были продемонстрированы возможности самолетов во время выполнения высокоманевренного воздушного боя. Летчики отработали стрельбу на поражение беспилотников и пилотируемых средств, а также перехват и уход от атаки авиации в условиях предельно малых, малых и больших высот.

Наблюдающие за учениями обозреватели американского издания были впечатлены увиденным. Авторы заметки выразили уверенность, что Су-35, задуманный еще в 1980-х годах для замены Су-27, является сейчас наиболее передовым истребителем армии России. Проанализировав новое видео российского Минобороны, эксперты, привлеченные для написания статьи, выразили свое восхищение самолетом. Один из наиболее функциональных истребителей РФ отличается не только сверхманевренностью. Су-35 также оснащен великолепным универсальным комплексом различных вооружений. Все это, по мнению авторов публикации, позволяет назвать его самым передовым российским истребителем.

На вооружении военно-космических сил РФ Су-35 состоит с 2014 года. Истребитель отличается наличием усовершенствованного комплекса радиоэлектронного противодействия, ракет Р-74, малой дальности типа «воздух-воздух» и боеголовок средней дальности Р-77. В составе армии РФ числится порядка 120 серийных самолетов, кроме того, несколько десятков воздушных судов РФ передала в союзнические страны.



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