 

Ученые предложили использовать для анализов тканевую жидкость вместо крови

26.11.2020, 14:34, Разное


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Тканевая жидкость окружает клетки организма, она выходит из мелких кровеносных сосудов. Эта жидкость нужна, чтобы передавать тканям питательные вещества и выводить из них продукты обмена. Из межклеточного пространства жидкость попадает в лимфатические капилляры и возвращается в кровь.

Авторы нового исследования указывают, что тканевая жидкость содержит биомаркеры, которые можно использовать в диагностике. Однако ее не используют с этой целью, поскольку нет доступных методов ее забора.

Американские ученые разработали пластырь с микроиглами, который делает небольшие отверстия в коже и может собирать тканевую жидкость для анализа. Ранее такие попытки были неудачными, потому что в жидкость попадала примесь крови. Авторы нового исследования смогли справиться с этой проблемой.

В исследовании ученые собрали тканевую жидкость у 21 человека. Они сравнили данные ее тестов с показателями анализов крови. В образцах тканевой жидкости и крови был одинаковый уровень многих клинически важных веществ, включая глюкозу, кофеин и витамин D.

Микроиглы гораздо меньше обычных игл, они оставляют в коже очень маленькие отверстия, которые могут затягиваться в течение дня. Ученые подчеркивают, что в тканевой жидкости, в отличие от крови, не образуются тромбы, поэтому такой пластырь было бы удобно использовать для длительного мониторинга уровня некоторых бимаркеров организме. В настоящее время существует методика длительного мониторинга уровня глюкозы в крови, но для нее требуется введение подкожного сенсора.  



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