В Киеве решили брать деньги за фото с Лениным

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26.11.2020, 14:28, Новости дня

В Киеве появился новый памятник советскому лидеру Владимиру Ленину в районе станции метро «Почайная», с которым можно сделать платное фото.

Рядом с памятником прикреплены объявление о том, что каждый желающий за 20 гривен (53 рубля) может сфотографироваться с постаментом, а за 50 гривен (133 рубля) на фоне памятника можно снять видео. Также на постаменте написано: «Ленин-шоу онлайн», информирует УНИАН.

Сотрудники Национальной полиции Украины прибыли на место и потребовали демонтировать памятник, указав на нарушение правил благоустройства. 

В феврале в Черниговской области на аукционе продали памятник Ленину за 375 тыс. гривен (15,2 тыс. долларов). 



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