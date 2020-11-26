Мужа политолога Шульман обвинили в отключении электричества в московском ресторане

26.11.2020, 14:28, Новости дня

Столичный ресторатор Валерия Голованова обвинила мужа политолога Екатерины Шульман – председателя товарищества собственников жилья «Рождественский бульвар, дом 10/7» Михаила в отключении электричества в заведении общепита. Из-за блэкаута ресторан понес убытки на сумму почти в 500 тыс. рублей без учета упущенной прибыли и репутационных издержек.

Ресторан Shell, Yes seafood bar на Рождественском бульваре в Москве не работает с 10 ноября из-за блэкаута. Как рассказала RT владелица ресторана Валерия Голованова, электричество без предварительного уведомления якобы отключил Михаил Шульман – председатель ТСЖ дома, где она арендует помещение.

По словам ресторатора, в сентябре сестра Шульмана Лариса потребовала у нее погасить долг владелицы помещения перед ТСЖ. Согласно требованию управляющей компании за подписью Шульмана, владелица помещения, гендиректор ООО «ВиЛС» Любовь Сарнова задолжала 274 тыс. рублей за коммунальные эксплуатационные услуги. Сама Сарнова считает это требование неправомерным и платить по выставленному счету отказывается. По ее словам, у нее прямой контракт с поставщиками электроэнергии и водоснабжения, и долгов нет.

По словам Головановой, семья Шульман переадресовала спорный счет ей и пригрозила отключить электричество в случае неуплаты. Ресторан уже неоднократно обесточивали. «Впервые электричество отключили 11 сентября, затем это повторялось еще несколько раз. Поводом для отключения стал якобы долг собственника, у которого мы арендуем помещение, за электричество, отопление и воду. Но у собственника есть документы о том, что он оплачивает все напрямую в МОЭСК. Поэтому никаких долгов у него нет. Более того, ТСЖ не имеет права отключать электричество без уведомления», – рассказала Голованова.

Она добавила, что погасила спорный долг Сарновой перед ТСЖ, чтобы не нести убытки из-за простоя ресторана, хотя и считает это требование неправомерным.

Согласно базе СПАРК, с 2007 года председателем ТСЖ дома на Рождественском бульваре, 10/7 является Михаил Шульман, а его жена Екатерина значится одним из его совладельцев. Лариса Шульман в списке совладельцев не указана. Согласно решению собрания собственников дома, с 2016 года эксплуатационные расходы должна оплачивать управляющая компания за счет средств, полученных от сдачи в аренду общедомовых помещений.

Из-за отключений электричества в сентябре и октябре только по инвентаризационной описи испорченных продуктов ресторан потерял почти 200 тыс. рублей, подсчитала владелица. Общий ущерб без учета упущенной прибыли и репутационных издержек составил, по словам Головановой, 470 тыс. рублей.

В свою очередь, собственник помещения сообщила, что обращалась во властные и правоохранительные структуры по поводу неправомерного отключения электричества. «Мы уже написали заявления в полицию, прокуратуру, местную управу, Мосэнергонадзор, другие ведомства. Пока результата нет, но мы готовы пройти все инстанции», – говорит Сарнова.

Тем временем ресторан продолжает терпеть убытки. По словам ресторатора, председатель ТСЖ Михаил Шульман отказывается от переговоров с владелицей ресторана, «просто убегает». Журналистам также не удалось получить комментарий у Шульмана – он бросил трубку, даже не дослушав вопроса.

Это не первый скандал в ТСЖ «Рождественский бульвар, 10/7». Ранее Шульман сдал в аренду подвал дома на Рождественском бульваре штабу Алексея Навального без согласия собственников жилья. Владельцы квартир утверждали, что аренда была оформлена непосредственно по инициативе председателя ТСЖ Михаила Шульмана.