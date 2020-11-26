Скандалы: Лимаренко дрейфует от материка

26.11.2020, 14:24, Разное

Новый руководитель Сахалина обвиняет в невыполнении социальных обязательств «Роснефть», а не правительство региона и не местный бизнеc

Глава Сахалина Валерий Лимаренко подаёт сигнал «SOS». В разговоре с замминистра финансов РФ Ириной Окладниковой губернатор заявил, что область нуждается в поддержке на федеральном уровне – последствия пандемии значительно подорвали региональную экономику. До этого Лимаренко давал понять в общении с федеральным центром, что после его назначения якорный инвестор Сахалина «Роснефть» не столь активно как раньше участвует в судьбе региона. Вопросы Лимаренко к «Роснефти» даже попали в публичную плоскость. Эксперты «Октагона» фиксируют ряд разногласий между губернатором и Игорем Сечиным, но у недавно избранного руководителя региона есть козырь в рукаве.

Сахалин – едва ли не самый высокодоходный регион России. Достигается это за счёт добычи нефти с американскими партнёрами в рамках проекта «Сахалин-1», который курирует Сечин. Кандидатура Лимаренко согласовывалась с довольно пёстрым перечнем влиятельных фигур – от Сечина до «Росатома». Но когда Лимаренко получил кресло, то время от времени стал предъявлять претензии к «Роснефти».

Источник «Октагона» в регправительстве признал: глава региона всё чаще стал апеллировать к «Роснефти» и лично Игорю Сечину.

В итоге несколько вербальных перепалок оказались в медиапространстве. Например, совсем недавно, отвечая на вопрос о зарплатах двум тысячам нефтяников на севере Сахалина, чьё материальное положение ухудшилось из-за грянувшего кризиса, Лимаренко вновь вспомнил о Сечине:

«Я верю в то, что руководитель «Роснефти» Сечин выполнит обещания, которые дал президенту. Что он пообещал? Он сказал, что за полтора-два года сделает новый нефтепровод. Всё это время будет вестись строительство с вовлечением работников. Планируются консервация тех скважин, которыми ранее пользовались, и капремонт всего хозяйства. Деньги будут платить, как я понимаю, в том объёме, в котором платили ранее, но не за простой, а за фактическую работу».

По мнению инсайдера, такие, на первый взгляд, безобидные выпады глава «Роснефти», который участвовал в согласовании кандидатуры Лимаренко на пост руководителя региона, вероятно, воспринял как вызов:

– Многие публичные заявления Лимаренко несут в себе одну и ту же мысль: дескать, в невыполнении социальных обязательств виновата исключительно «Роснефть», а не правительство региона, не сахалинский бизнеc.

Губернатор, как говорят, мало контактирует с внешним миром, отмечает директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.

– Не стоит забывать, что Сахалин – это остров, поэтому для того, чтобы работать в федеральных проектах на уровне других континентальных регионов, здесь приходится трудиться вдвойне. Но губернатор сосредоточился на том бизнесе, который уже работает на острове и который требуется поддерживать и развивать, – отметил он.

Что касается новых инвестиций, то, по мнению Гращенкова, здесь «нужно активно коммуницировать с федеральными структурами, начиная от Правительства и заканчивая АСИ.

Бюджет Сахалинской области на 2020 год был профицитным, а регион – одним из немногих, не имеющих госдолга. Однако в 2021–2023 годах Сахалину, как следует из проекта бюджета, придётся прибегнуть к серьёзным заимствованиям.

– Долгосрочной проблемой для региональных властей становится снижение доходов областного бюджета, в том числе из-за консервации месторождений «РН-Сахалинморнефтегаза» (контролируется «Роснефтью»). С этим фактором уже была связана протестная кампания в Охе летом нынешнего года, а в более долгосрочном плане – поиски средств для компенсации выпадающих доходов, – поясняет в разговоре с «Октагоном» ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков.

Признаки отсутствия идиллии в отношениях Лимаренко и главного нефтяника страны появились уже довольно давно. Например, ранее сахалинский губернатор публично пожаловался президенту Владимиру Путину на то, что стоимость бензина на Сахалине превышает показатели не только в других субъектах дальневосточного региона, но и в остальных регионах страны.

Опровергать прозвучавшее заявление пришлось лично Игорю Сечину. По его словам, цена, которую назвал Лимаренко, «существует только на одной заправке на Сахалине», заметив, что в целом в регионе цена бензина АИ-95 находится на уровне московской, а в Южно-Сахалинске она даже на 24–26 копеек ниже, чем в российской столице. «Одна заправка не может быть референтной, чтобы говорить о том, что здесь есть какая-то несправедливость», – говорил Сечин.

Руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко полагает, что против Лимаренко сейчас работает совокупность факторов, в том числе отсутствие явных управленческих успехов.

– Губернаторы на Сахалине меняются довольно быстро. Относительным «долгожителем» был Александр Хорошавин, просидевший в кресле почти два губернаторских срока. Его предшественник Иван Малахов занимал пост четыре года. После ареста Хорошавина в 2015 году пришёл Олег Кожемяко, которого хватило на три года – он ушёл в Приморье. Валерий Лимаренко уже на посту 2,5 года, и это при том, что связи с регионом у него, мягко говоря, весьма условные – по прошлой работе в «Росатоме», – пояснил «Октагону» Лобойко.

Эксперт указал на «скромный уровень популярности и доверия Лимаренко в регионе», однако признал, что в сегодняшних реалиях это «не такой уж минус для Кремля».

Ряд проблем Сахалина касается системы здравоохранения. Например, тому свидетельство – заявление медработников Холмской ЦРБ об отсутствии средств индивидуальной защиты или обсуждавшиеся в октябре проблемы в работе одной из поликлиник Южно-Сахалинска.

Политолог Лобойко уверен: в случае усиления атаки у Лимаренко есть козырь. Собственно, его главным покровителем негласно считают бывшего главу «Росатома», первого заместителя руководителя президентской администрации Сергея Кириенко, с которым Лимаренко, как рассказывают, знаком ещё с 1990-х годов в Нижегородской области.

– Если сейчас Валерию Игоревичу придётся уйти, то уход, скорее всего, будет как у Олега Кожемяко – на новую должность, а не как у Хорошавина, – говорит Лобойко.

Впрочем, публичные пикировки с Сечиным, инициированные Лимаренко, вряд ли можно считать успешной долгосрочной стратегией. Крайне сложно объяснить и Кремлю, и общественности, почему столь обеспеченный и успешный регион вдруг стал резко терять свои позиции. Совпадение?

Михаил Белый, Олег Панкратов