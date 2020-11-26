Шендерович: Марадона – может быть, самый яркий пример божьего дара, существовавшего отдельно от человека

26.11.2020, 14:22, Новости дня

Диего Марадона, с которым прощается сегодня человечество, – может быть, самый яркий пример божьего дара, существовавшего отдельно от человека. Мы часто говорим об этом феномене применительно к артистам, писателям, художникам… Диего Армандо – случай из этого ряда, и вполне уникальный.

Что осталось бы от него, если вычесть футбольную гениальность? Да черт знает что, признаться: запредельный инфантилизм, наркотики, скандалы, любовь к Фиделю Кастро…

Все это теперь позади и никому не интересно. А память о том, что этот крепыш делал на футбольном поле, останется, как остаются книги и фильмы великих мастеров. Это ведь было нечто, расширяющее наши представления о возможном.

Его звездный час (сольный гол в ворота англичан) расположился по соседству с его позорнейшей минутой (гол рукой в те же ворота). И это очень по-марадонски, клянусь. Такой он и был, невыносимый и великолепный.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook