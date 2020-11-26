“Яркая, веселая, позитивная”. Кличко издал книгу своих афоризмов

26.11.2020, 14:22, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко издал иллюстрированную книгу своих смешных цитат и афоризмов. Видео презентации книги он опубликовал 26 ноября у себя в Facebook.

“Я все же выдал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная”, – сказал политик в начале выступления.

Книга выполнена в удобном формате “раскладной гармошки”. В нее вошли 16 известных цитат Кличко с его брифингов и прочих мероприятий. Иллюстрации сделаны по принципу комиксов.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/200967601534581/

По словам мэра столицы, тираж книги в основном рассчитан на подарки, но часть из них пойдет на продажу. Деньги от выручки передадут на благотворительность, пообещал он.

“Я рад, что такая книга иллюстрированная будет поднимать настроение людям. Потому что сегодня нам в новых условиях пандемии нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Его нам, к сожалению, в последнее время не хватает. Поэтому просьба: улыбайтесь, жизнь того стоит”, – подбодрил аудиторию глава Киева.

Кличко не планирует прекращать творчество и намерен издать еще одну серию своих цитат на большее количество страниц. Автор отметил, что при случае может подарить книгу всем политикам, которые попросят об этом. В то же время он добавил, что не каждый политик может шутить.

“Те политики, которые сейчас умеют шутить [они шутят] не смешно. Такую книжку может не каждый политик выдать. Даже те политики, которые имели юмеристический бэкграунд, если они такую книгу выдадут, никто улыбаться, к сожалению, не будет в этих условиях. Я думаю, что вы поняли, что я имею в виду и кого”, – ответил Кличко на вопрос одного из журналистов.

Мэр Киева пообещал подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому свою книгу при личной встрече. Такой же подарок он согласился сделать и для пятого президента Украины Петра Порошенко.