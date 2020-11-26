 

Восставшие из могил. В Дании убитые из-за коронавируса норки поднимаются из-под земли

26.11.2020, 14:22, Новости дня

В Дании норки, которых убили из-за мутировавшего COVID-19, начали подниматься из-под земли. Об этом сообщал 24 ноября DR.

Такая проблема наблюдается с норками, которых похоронили на глубине не больше метра на военном полигоне в Хольстебро. В связи с разложением тела образовываются газы, которые и выталкиваются зверьков из-под земли.

“Это естественный процесс, который мы постарались учесть, положив сверху больше почвы”, – отметил пресс-секретарь данской полиции Томас Кристенсен.

Сейчас могилы животных засыпаны дополнительным грунтом. Территория, где они похоронены, находится под охраной, а в перспективе ее планируют огородить, так как есть риск заражения даже от мертвых животных.

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. По данным Jyllands-Posten, в стране ежегодно производят 12–13 млн шкур норок; животных разводят на 1139 фермах.

В апреле стало известно о вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. 

4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что всю популяцию норок уничтожат из-за мутации коронавируса SARS-CoV-2, способной распространяться среди людей. Позже в правительстве заявили: для умерщвления норок не было правовых оснований, однако ситуация была “настолько серьезной”, что ждать принятия соответствующего закона не могли.

18 ноября в Дании убили норок на 284 фермах, где обнаружили коронавирус, под подозрением находится еще 25 ферм, сообщило в Twitter Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны. На фоне скандала с массовым умерщвлением животных министр сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен ушел в отставку.

19 ноября минздрав Дании объявил о продолжительном отсутствии новых случаев заражения людей от норок мутацией коронавируса SARS-CoV-2, которая известна как Cluster 5. В ведомстве считают, что этот штамм вируса исчез.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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