Мнение: Трамп помиловал генерала Флинна

26.11.2020, 13:48, Разное

Трамп помиловал генерала Флинна, который проходил обвиняемым по "Рашагейту".

С моей точки зрения, сдача Флинна была одной из главных ошибок Трампа, так как позволила подцепить на крючок "Рашагейта" всю его администрацию.

Он явно расчитывал, что уступив оппонентам Флинна, он сможет уклониться от той кампании, которую начали раскручивать еще в с 2016-го года.

В итоге, его первоначальная команда в сфере безопасности была постепенно разрушена, а нормального советника по нац.безопасности он так и не смог себе подобрать. Ни Макмастер, ни Болтон, ни О'Брайен не пользовались полным доверием Трампа, а Болтона Трамп и вовсе публично называл дураком. При этом именно Флинн по своим взглядам был наиболее близок к Трампу, немало сделав для формирования позитивного восприятия программы Трампа перед выборами 2016-го года.

Флинн стоически принял гонения и обвинения в "работе на Путина", но публично Трампа полностью не сдал, хотя формально, он имел куда как больше оснований, чтобы писать про Трампа разоблачительные книги, как это сделал Болтон. Так что помилование от Трампа выглядит как запоздалая благодарность за верность и признание ошибки.

Если Трамп все же намерен сдать власть в январе (а дела в судах у него сейчас идут прямо скажем так себе), то до конца срока он может успеть в таком же ключе сделать как минимум 2 хороших дела – помиловать аналогичным образом Ассанжа и Сноудена, тем более, что разговоры об этом ходят уже несколько месяцев.