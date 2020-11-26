 

В Подмосковье кот застрял в оконной решетке и провел там несколько дней

26.11.2020, 13:44, Разное

В Подмосковном Можайке кот застрял в установленной в подвале оконной решетке. Пушистый зверь провел там несколько дней, прежде чем его спасли.

Местные жители надеялись, что животное сможет выбраться самостоятельно и лишь изредка подкармливали его. Но один из очевидцев понял, что кот намертво застрял в железных прутьях и вызвал спасателей. С помощью специального инструмента они раздвинули прутья и высвободили зверя, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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