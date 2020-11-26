 

В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

26.11.2020, 13:44, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что граждане смогут привиться от COVID-19 до новогодних праздников. Точная дата начала массовой вакцинации в стране пока неизвестна.

“Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее обеспечить всех желающих”, – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

По словам Пескова, процедура будет добровольной. Массовая вакцинация пройдет в несколько этапов, в зависимости от региона и особенностей хранения препарата, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что более 117 тысяч доз вакцины “Спутник V” были выпущены в гражданский оборот. До конца этого года в стране планируется сделать более двух миллионов доз препарата.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцинация не спасет человека от заражения COVID-19. Как утверждают специалисты, прививка уменьшает риски перехода болезни в тяжелую форму и летального исхода.

Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной. За прошедшие сутки число заболевших выросло на 25,4 тысячи и составило 2,18 миллиона. Выздоровело 1,68 миллиона граждан, умерло 38 тысяч человек.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Бари Алибасов описал реакцию сына на передачу квартиры Федосеевой-Шукшиной

04.11 / Эксперт о подсчете голосов на выборах президента США: У Трампа возникли проблемы

22.08 / «Плохо, когда врач превращается в тюремщика»

08.08 / Зюганов предложил отправить крейсер «Аврора» в Белоруссию

21.11 / Дна больше нет

27.10 / Похудевший Александр Домогаров развеял слухи о серьезной болезни

11.10 / Певица Слава хочет выдать дочь замуж за Тимати

11.09 / Кому нельзя прививаться вакциной от COVID-19: мнение иммунолога

28.08 / Эксперт по туризму назвала три лучших пляжа России

13.11 / «Стойкое сообщество, чес-слово»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска