В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

26.11.2020, 13:44, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что граждане смогут привиться от COVID-19 до новогодних праздников. Точная дата начала массовой вакцинации в стране пока неизвестна.

“Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее обеспечить всех желающих”, – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

По словам Пескова, процедура будет добровольной. Массовая вакцинация пройдет в несколько этапов, в зависимости от региона и особенностей хранения препарата, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что более 117 тысяч доз вакцины “Спутник V” были выпущены в гражданский оборот. До конца этого года в стране планируется сделать более двух миллионов доз препарата.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вакцинация не спасет человека от заражения COVID-19. Как утверждают специалисты, прививка уменьшает риски перехода болезни в тяжелую форму и летального исхода.

Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной. За прошедшие сутки число заболевших выросло на 25,4 тысячи и составило 2,18 миллиона. Выздоровело 1,68 миллиона граждан, умерло 38 тысяч человек.