Хейтеры раскритиковали Любовь Успенскую за небрежность при приготовлении вафель

26.11.2020, 13:42, Разное

В своем микроблоге Instagram Любовь Успенская призналась, что пока нет концертов и гастролей, она пускает в ход «другие таланты». Певица сняла видео, как она готовит вафли, но хейтеры раскритиковали ее за рецепт, подачу и, по их мнению, небрежность при приготовлении этой разновидности тонкого сухого печенья.

Любовь Успенская задумалась над открытием собственной пекарни и уверена, что она бы преуспела в этом деле. Артистка любит готовить и всегда блюда получатся вкусными, «недовольных не было». Однако не все подписчики разделили энтузиазм «королевы шансона». Ей посоветовали заниматься тем, что действительно получается, а именно – петь на сцене. Любовь Успенскую хейтеры раскритиковали за трясущиеся руки, как будто она в первый раз печет свои фирменные вафли. Кроме этого, многим комментаторам не понравился беспорядок, который был у знаменитости на столе. Нашлись фолловеры, которым даже показалось, что артистка «выпила для храбрости», так как она часто повторяла одну и ту же информацию.

Ранее «королева шансона» пояснила о том, что из-за проблем с дочерью у нее пострадала психика. Любовь Успенская обратилась к специалисту, открывшему для нее метод квантовой психологии, при котором изучаются глубокие причины нежелательных событий, происходящих в жизни. Певица так прониклась этим, что даже пригласила своего психолога провести с ней прямой эфир.