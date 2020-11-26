Сын Светланы Светличной не общается с госпитализированной матерью

26.11.2020, 13:42, Разное

Журналисты позвонили Алексею Ивашову, сыну Светланы Светличной, чтобы узнать о самочувствии звездной матери. Наследник от первого брака актрисы признался, что он давно не общался с ней.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Светлану Светличную в экстренном порядке доставили в больницу. По предварительным сведения, у 80-летней актрисы случился инсульт. Алексей Ивашов отметил, что он не знает ничего об этом, так как звезда «Бриллиантовой руки» с ним не разговаривает. Поэтому, сын и сам не звонит матери, так как она отказывается общаться.

Любовь и признание зрителей Светлана Светличная получила после того, как снялась в популярной советской комедии в роли Анны Сергеевны. Кроме этого, она играла в «Заставе Ильича», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». 80-летняя актриса удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.