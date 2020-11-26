Ученые: Антибактериальное мыло увеличивает риск развития ожирения печени

26.11.2020, 13:42, Разное

Ученые из Сан-Диего, которые работают в Медицинской школе Калифорнийского университета, выявили вещество из антибактериального мыла, увеличивающее риск развития ожирения печени. Речь идет о противомикробном средстве под названием триклозан.

Свои выводы исследователи сделали на основании экспериментов, проведенных в лабораторных условиях на грызунах. По словам профессора кафедры фармакологии Роберта Тьюки, употребление мышами вещества из антибактериального мыла привело к возникновению опухоли в печени. Ученые объяснили такое действие тем, что триклозан оказывает влияние на белок, который задействован в очищении организма от различных элементов. В результате, для эксперимента были взяты грызуны, которые страдают от диабета. Их разделили на несколько групп, представителям которых давали жирную пищу. При этом, в рационе одной из них был триклозан, и именно эти подопытные мыши позже страдали от фиброза, а также ожирения печени.

Ученые в последнее время фиксируют у людей подобные заболевания, которые приводят к онкологии и циррозу печени. При этом, факторами риска возникновения жировой болезни печени являются наличие таких сопутствующих заболеваний как ожирение и сахарный диабет.