У большинства пациентов после COVID-19 легкие восстанавливаются хорошо – исследование

26.11.2020, 13:40, Разное



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В исследовании приняли участия 124 человека, которые выздоровели после COVID-19. Все они были пациентами отделения реабилитации Медицинского центра Университета Радбауд в Нидерландах.

Участники исследования прошли ряд медицинских обследований, включая компьютерную томографию, – в начале реабилитации и спустя три месяца. Ученые обнаружили, что восстановление легочной ткани у большинства пациентов прошло хорошо. Остаточные повреждения встречались редко, обычно они фиксировались у людей, которые проходили лечение в реанимации.

Помимо пациентов, прошедших реанимацию, в исследовании принимали участие те, кто лечился в обычных отделениях больниц и дома. Многие участники, у которых COVID-19 протекал нетяжело, спустя три месяца жаловались на плохое самочувствие. Наиболее частыми жалобами были слабость, одышка и боль в грудной клетке. Некоторые пациенты испытывали сложности в выполнении рутинных действий, отмечали снижение качества жизни.

Авторы исследования пишут, что их удивило то, что у людей, которые перенесли болезнь в легкой форме, так длительно сохраняются патологические симптомы, тогда как изменений в легких у них уже нет. Они указывают, что причину этих симптомов и лечение для таких пациентов еще предстоит обнаружить.