 

Предсказана погода в Москве на выходных на фоне циклона «Таня»

26.11.2020, 13:34, Новости дня

Основной удар циклона «Таня», надвигающегося на Москву, придется на ночь с 27-го на 28 ноября, циклон принесет мокрый снег и дожди, однако его влияние ослабнет на выходных, рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Волосюк отметила, что влияние циклона жители российской столицы почувствуют уже в четверг: начнет усиливаться ветер, пойдет мокрый снег, который постепенно перейдет в дождь, сообщает РИАМО.

«Таня» накроет Москву волной теплого воздуха, атмосферное давление будет падать и опустится до 743 мм ртутного столба.

При этом в выходные дни влияние циклона на регион ослабнет, осадков станет значительно меньше, ветер откроет дорогу более прохладным воздушным массам, пройдет небольшой снег.

Днем температура в столице будет держаться около нулевой отметки, ночью – опускаться ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.

Ранее сообщалось, что уже в четверг «Таня» принесет в Москву ветер и мокрый снег.



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