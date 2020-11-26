“Везде ситуация одинаково негативная”. Аваков призвал ввести локдаун как можно быстрее

26.11.2020, 13:28, Новости дня

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести локдаун по всей Украине на три-четыре недели как можно быстрее. Такое заявление министр сделал в эфире канала “Украина 24”.

“Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет об очень системных и больших рисках для здоровья наших людей”, – заявил министр.

Глава МВД понадеялся, что локдаун введут в ближайшие дни. По его словам, нужно сформулировать в деталях программу компенсации, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Такую меру нужно немедленно ввести, чтобы прервать цепочку инфекции и уйти от ситуации, когда в стране более 200 человек умирают каждый день.

“У нас нет ситуации, чтоб где-то было хорошо, а где-то плохо. У нас везде ситуация примерно одинаково негативная… Я считаю, что когда заполненность больниц 70% – это грань катастрофы. Когда медицинская система рухнет, будет поздно реагировать. Реагировать нужно прямо сейчас. Государству тяжело. Бюджет в катастрофическом состоянии, но и риски таковы, что сейчас нужно принимать серьезные решения”, – подчеркнул глава МВД.

Вчера, 25 ноября, стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19.

Полный локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине вводили 12 марта. Тогда запретили работу учебных заведений всех типов, массовые мероприятия, торговых центров и заведений общепита. Общественный транспорт работал с ограничениями, пункты пропуска на границе не работали. Международное авиа и железнодорожное сообщение прекратили. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел “карантин выходного дня” в качестве превентивной меры. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить “карантин выходного дня”. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.

Зеленский 23 ноября заявил, что “карантин выходного дня” дает результаты. Народные депутаты Украины собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности “карантина выходного дня”.

По состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 677 189 случаев коронавирусной инфекции, из них 15 331 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 717 пациентов с COVID-19, а выздоровело 317 395 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией