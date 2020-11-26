 

Фокин о Кравчуке: На все случаи жизни у него есть свой способ маскировки

26.11.2020, 13:28, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины, экс-глава трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин рассказал в интервью Kp.ua, которое опуликовано 26 ноября, что долго колебался перед тем, как дать согласие на работу в ТКГ.

“Вопрос, смогу ли работать с Кравчуком, не возникал. Был уверен – смогу. Тем не менее, мы встретились и долго обсуждали возможность выполнения Минских соглашений не в ущерб интересам Украины. Пришли к обоюдному согласию: такая возможность существует, несмотря на трудность выполнения некоторых пунктов мероприятий и слабую аргументацию последовательности их выполнения”, – сказал Фокин.

По его словам, они с Кравчуком пришли к выводу, что альтернативы минским договоренностям нет, их надо выполнять, идя на разумный компромисс, преследуя восстановление мира.

Фокин признался, что с момента своей отставки в 1992 году и до начала работы в ТКГ не общался с Кравчуком.

“В этом не было ни нужды, ни интереса. С Леонидом Макаровичем мы разные люди. Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Без труда меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благополучия, а для меня всегд “лучше быть, чем казаться”, – сказал экс-премьер.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации в ТКГ Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

6 августа Зеленский сообщил, что в ТКГ с украинской стороны также войдут Фокин, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

87-летний Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам Ермак. В интервью “1+1”, которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Маша сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. 30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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