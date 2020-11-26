Бывший муж Тереховой умер от COVID-19

26.11.2020, 13:28, Новости дня

Умер российский режиссер Георгий (Герман) Гаврилов. Об этом сообщили на его сайте.

Покойному было 60 лет.

“Умер от “ковида” (COVID-19. – “ГОРДОН”) мой коллега Гена Гаврилов. Царствие ему небесное!” – написал в Facebook режиссер Александр Детков. Пост ограничен для возможности поделиться им.

25 ноября в Instagram о трагедии также сообщила российская певица Наташа Королева.

“Герочка ! Ну как же так?! Ты столько еще хотел осуществить! Все артисты мечтали, чтобы Гера Гаврилов снял для них музыкальное видео, и иногда ты соглашался. Твой талант был многогранен. Как режиссер ты умел все! Царствие небесное, покойся с миром, дру!” – написала она.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Гаврилов был третьим мужем актрисы Маргариты Тереховой. Они прожили в браке 15 лет. В этих отношениях у Тереховой родился сын Александр (1981).

Георгий Гаврилов снял более 170 музыкальных клипов для российских исполнителей, в часности, Наташи Королевой, Дмитрия Маликова, Лаймы Вайкуле, американской певицы Мэрайи Кери, 50 Cent. Гаврилов был режиссером сериалов “Шпионские игры” и “Козленок в молоке”.

На 26 ноября в России коронавирусом инфицированы 2 144 229 человек, 37 173 умерли, более 1,67 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.