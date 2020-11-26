В Мытищах двое человек умерли из-за обычного обогревателя
26.11.2020, 12:50, Разное
В подмосковных Мытищах мужчина и женщина погибли из-за работы обычного газового обогревателя. Они отравились угарным газом.
Тела умерших нашли в бытовке в поселке Хлябово. На момент обнаружения в помещении продолжал работать обогреватель. В ходе проверки выяснилось, что устройство использовали с нарушением правил эксплуатации. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает сайт “Подмосковье сегодня”.
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