Анита Цой так и не смогла наладить отношения со своим отцом

26.11.2020, 12:48, Разное

Анита Цой призналась Борису Корчевникову в программе «Судьба человека», что она так и не смогла наладить отношения со своим отцом Сергеем Цоем. Родитель, который ушел, когда будущая знаменитость была ребенком, появился в ее жизни пять лет назад.

Отыскать отца в свое время Аните Цой помог ее супруг. На встречу к дочери Сергей Ким пришел в компании новой жены, у него как раз недавно родился сын. Знаменитость пыталась выстроить нормальные отношения с родителем, но дружить семьями у них не получилось. В 2015 году, когда Анита Цой пришла на телевизионную программу, она увидела там отца. Оказалось, тот пришел в студию за деньги. Кроме этого, он начал распространять слухи о матери певицы, что ей было крайне неприятно. После съемок родные люди поговорили, а отец намекнул артистке, что он – пенсионер и нуждается в помощи. После этой встречи Анита Цой прекратила с ним общение.

В отличие от родителей, звезда смогла построить счастливые семейные отношения. Певица пошла под венец в 19 лет и недавно отметила со своим супругом жемчужную свадьбу – 30 лет вместе. В браке родился единственный сын, которого назвали Сергеем.