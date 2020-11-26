 

После первого употребления марихуаны Бен Аффлек испытал паническую атаку

26.11.2020, 12:48, Разное

Голливудский актер Бен Аффлек пояснил о панических атаках из-за употребления марихуаны. Ее он начал курить еще до употребления алкоголя, но уже тогда понял, что никакого удовольствия от нее он не получит.
Впервые марихуану Бен Аффлек попробовал в 15-лентем возрасте, когда находился в компании друзей. Ему даже пришлось притворяться, что она ему понравилась, хотя на самом деле у будущего актера произошла паническая атака. Но в то время он еще не понимал, что с ним происходит.

Позднее, отметил Бен Аффлек, он пристрастился к алкоголю и курению. Изначально он задумывался, стоит ли вообще злоупотреблять, ведь потом необходимо идти на работу. Но потом заметил, что многие его коллеги курили и пили прямо на рабочем месте. В итоге из-за алкогольной зависимости от него ушла Дженнифер Гарнер, также актер лишился роли Бэтмена. Сейчас Бен Аффлек пытается бороться с зависимостью, чтобы она не мешала его семье и карьере.



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