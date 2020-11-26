 

Борис Корчевников: «Я, по-моему, не женюсь все-таки»

26.11.2020, 12:48, Разное

Анита Цой, которая стала гостьей программы «Судьба человека», поинтересовалась у Бориса Корчевникова его личной жизнью. Когда ведущий узнал о том, что приходится терпеть мужу артистки, он заявил, что, скорее всего, так никогда и не женится.
Журналист спросил у Аниты Цой, как ее муж отреагировал на желание супруги стать певицей. Знаменитость вышла замуж за Сергея Цоя в 19 лет и начала строить карьеру уже после свадьбы. Артистка задала Борису Корчевникову встречный вопрос, поинтересовавшись, есть ли у него жена. Он ответил, что «все еще не женат». Анита Цой попросила его представить, что его будущая супруга мечтает стать певицей, поэтому будет часто ездить на гастроли и не ночевать дома, так как концерты очень поздно заканчиваются. Звезда уточнила, согласился бы телеведущий на это или нет. 38-летний журналист после обрисованной перспективы ответил, что «скорее всего не женится вообще».

По словам Аниты Цой, ее супруг часто советовал друзьям: для того, чтобы быть счастливыми, «не жениться». При этом сама артистка не хотела бы, чтобы, например, невестка была певицей. Эта работа тяжелая и налаживает отпечаток на семейную жизнь.



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