В Коми по нацпроекту открыли три модельные библиотеки

26.11.2020, 12:40, Новости дня

Сразу три новые модельные библиотеки заработали после модернизации в Республике Коми. В них значительно обновлены книжные фонды, появилось множество интерактивных познавательных программ, игр и устройств, учреждения стали настоящими центрами досуга, рассказал министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей Емельянов.

«В 2020 году мы открываем беспрецедентное число модельных библиотек в Коми – 15, и сегодня – сразу три из них. Отмечу, что в республике успешно реализуется стратегическая программа модернизации библиотечной среды. Активно участвуя в федеральных конкурсных отборах нацпроекта «Культура», мы ежегодно создаем современные библиотечные пространства и за счет средств регионального, муниципального бюджета и благодаря сотрудничеству с социальными партнерами», – передает ТАСС слова Емельянова.

Как уточнили в Минкультуры, модельными стали библиотека-филиал №9 Сыктывкара, центральная детская библиотека «Алый Парус» в Эжвинском районе и детская библиотека села Корткерос. В результате, на сегодня в Коми уже 16 современных библиотек за счет модернизации, проведенной в прошлые годы, и до конца этого года обновят еще 10 учреждений.

Так, библиотека-филиал №9 Сыктывкара за счет выделенных из республиканского и муниципального бюджетов 5,5 млн рублей обновила внешнее и внутреннее пространство, приобретена новая мебель и оборудование. Основное направление работы – краеведение, поэтому основу интерьера составили цвета флага республики, элементы коми орнамента, древней коми азбуки «Анбур».

Установлен декоративный книжный стеллаж в форме карты Коми, на котором располагается литература о регионе. В новой IT-зоне библиотеки посетители могут воспользоваться фондами электронных библиотек, пройти обучение компьютерной грамотности. В зоне коворкинга будут проходить творческие занятия по робототехнике, рукоделию, 3D-моделированию, работать с графическими блокнотами.

Как рассказала директор Эжвинской центральной библиотечной системы Людмила Калугина, в центральной детской библиотеке Эжвы «Алый парус» поменялось все, появилась яркая, красивая, удобная мебель, отдельный уголок для родителей с детьми.

«Мы закупили очень много познавательных игр. Приобрели две игровые станции «Игренок», по 300 познавательных игр в каждой, интерактивный глобус. Очень давно хотели сделать интерактивную карту Коми, теперь она есть – магнитная, можно наносить и изучать районы, где какие животные обитают, какие рыбы водятся в реках республики, герб каждого города и района. Активно используем ее при проведении мероприятий», – отметила директор.

В ходе модернизации центральной детской библиотека села Корткерос больше всего сотрудников порадовало обновление книжных фондов, рассказала директор Корткеросской центральной библиотечной системы Светлана Челпанова.

«Мы смогли приобрести 2 тыс. новых экземпляров книг. Причем выбирали книги, предварительно опросив детей и родителей, то есть закупили то, что действительно необходимо», – сообщила директор.

Изменилась система обслуживания читателей, все книги прочипированы метками, теперь запись происходит в считанные минуты, и у библиотекаря есть больше времени на индивидуальную работу с читателем. Приобретено различное оборудование для самообразования детей. Имеются есть очки виртуальной реальности, причем не только с игровой платформой, но и с образовательной. Есть мультстанок и первые мультфильмы, которые сделали совместно с детьми, интерактивный глобус, электронный микроскоп. Робототехника представлена от самых простейших механизмов, до сложных, с которыми занимаются старшеклассники. Появилась интерактивная песочница, с которой можно поводить познавательные занятия, дети рисуют песком, рассказала Челпанова.

«Самое большое наше приобретение – это мобильный планетарий, который мы сегодня собирали. Дети будут смотреть познавательные фильмы, причем не только про космос, есть про метро, про небоскребы и другие. Летом планируем использовать его на уличных площадках», – поделилась планами директор.