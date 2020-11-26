Умерла звезда сериала “Улицы разбитых фонарей” и фильма “Остров”

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26.11.2020, 12:34, Новости дня

Умерла российская актриса Светлана Обидина. Об этом 24 ноября сообщили на сайте театра-фестиваля “Балтийский дом”.

“С прискорбием сообщаем, что не стало актрисы нашего театра Светланы Обидиной. Хрупкая и невероятно сильная, всегда настоящая, обаятельная и жизнерадостная – Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От ее улыбки действительно становилось светлей!” – говорится в некрологе.

Причину смерти не назвали.

В театре “Балтийский дом” Обидина служила с 1998 года, также работала в “Небольшом драматическом театре” Льва Эренбурга. Обидина снималась в сериалах “Улицы разбитых фонарей”, “Мажор 3”, фильмах “Остров”, “Довлатов”, “Дуэлянт”, “Только по любви”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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