 

Президент Аргентины объявил трехдневный траур из-за смерти Марадоны

26.11.2020, 12:34, Новости дня

Из-за смерти легендарного футболиста Диего Марадоны президент Аргентины Альберто Фернанде объявил трехдневный национальный траур. Об этом сообщает El Territorio.

На смерть футболиста он также отреагировал в своем Twitter

“Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, что вы были, Диего. Мы будем скучать по вам всю жизнь”, – написал Фернанде.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.

Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC

— Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Футболист умер утром 25 ноября. Издание Infobae сообщило, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких.

Марадоне 30 октября исполнилось 60 лет. За свою карьеру он выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира. 

Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют “Рука Бога”: он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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