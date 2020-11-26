 

“У нас все хорошо, малыш”. 82-летний Хопкинс показал свое детское фото

26.11.2020, 12:34, Новости дня

82-летний американский актер Энтони Хопкинс 25 ноября в Instagram разместил черно-белый снимок, на котором запечатлен ребенком.

“Это моя заставка. Я часто себе говорю: “У нас все хорошо, малыш”, – подписал он публикацию.

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Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)


Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании. Актер известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах “Молчание ягнят”, “Ганнибал” и “Красный дракон”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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