Об условиях займа в МФО

26.11.2020, 12:31, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

– Срочно потребовались деньги, но банк в кредите мне отказал. Хочу обратиться за займом в Быстрые деньги, но боюсь, что попаду на большие проценты. Расскажите, по каким правилам работают эти организации с населением? – Анатолий В.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

Действительно, микрофинансовые организации (МФО) более лояльно относятся к оценке платежеспособности заемщика. А это значит, что там могут получить заем те, кому отказали банки.

Потребкредитование в МФО – это достаточно простое получение денег, но и процент за пользование заемными средствами обычно высок. Если взять небольшой заем на короткий срок, то переплата по нему будет вполне посильной. Обратиться в МФО проще, чем в банк, если деньги нужны очень быстро. Как правило решение о ссуде без залога такие организации принимают буквально в очень быстро. И можно даже не приходить в офис компании вовсе, а сделать все в онлайн-режиме на сайте. Короткие займы – так называемые «до зарплаты» – до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней МФО предоставляют гражданам по ставке не выше одного процента в день или 365 годовых. Переплата по таким ссудам не может превышать сумму займа более чем в полтора раза с учетом всех процентов, штрафов и неустоек.

Но хочу предупредить, что на финансовом рынке встречаются так называемые «черные кредиторы» – это компании, которые кредитуют потребителей, не имея специального разрешения. Только за 9 месяцев 2020 года сотрудниками Банка России было выявлено 593 нелегала. «Самозванцы» используют недобросовестные или даже криминальные схемы, рассчитывая на максимальную прибыль за минимальный срок.

Как правило, они действуют в форме ООО или ИП. Чаще всего в таких компаниях с человеком заключается не договор займа, а какой-то иной, не имеющий правовой защиты потребителя финансовой услуги. В случае возникновения проблем с возвратом долга, заемщик рискует попасть в долговую кабалу, поскольку «черные кредиторы» игнорируют законодательные ограничения по процентам займа, запрет на займы под залог недвижимости и так далее. Нелегалы действуют вне правового поля и при взыскании долгов, в том числе противозаконными способами. В результате люди, взяв в долг даже небольшую сумму, могут лишиться имущества и серьезно пострадать как в финансовом плане, так и в моральном.

Поэтому прежде чем воспользоваться услугами МФО настоятельно рекомендую вам проверить её легальность. Особенного внимания требуют компании, работающие онлайн. Все МФО должны состоять в реестре Банка России. Это можно уточнить с помощью приложения «ЦБ онлайн», установив его на свой гаджет, или воспользоваться сайтом регулятора. Также если условия предоставления займа нарушаются, то вы вправе обратиться с жалобой в Интернет-приемную Банка России на сайте cbr.ru или по телефону 8-800-300-30-00.