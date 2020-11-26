Кто стоит за глобалистами и кому и зачем всё это нужно?

26.11.2020, 12:22, Разное

Кому выгодна пандемия? Все ищут бенефициаров года 2020, надеясь таким образом понять, кто запустил этот сценарий.

В конечном итоге всё у всех сводится к глобалистам. Ведь именно им не нужны сильные, независимые государства — им бы лучше послабее, зато полностью им подконтрольные. Именно им выгоден всемирный кризис и коллапс того, что люди называют экономикой.

Люди потеряли работу? Прекрасно! Означает, что государству придётся печатать много денег/залезать в долги/тратить ресурсы, что сильно его ослабит, а значит, мы сможем диктовать ему ещё больше условий, у нас-то денег и возможностей ещё на триста жизней вперёд.

Людей посадили на цепь в цифровой концлагерь? Восхитительно! Означает, что мы и простого человека можем контролировать чуть более, чем полностью — не только государство в общем смысле.

Всё это понятно. Из этого как бы вытекает вывод, что раз у них столько плюшек со всего этого театра абсурда, значит, это они его и устроили. Логично? Да. Деньги и власть, которую они дают — это один из самых сильных мотиваторов в мире, и один из двух основных мотивов подавляющего большинства преступлений. Казалось бы, ниточка распуталась? Аналитики сошлись на этом ответе и успокоились.

Однако, если всё же хорошо подумать, можно найти ещё одну группу бенефициаров, если пойти в расследовании чуть другим путём.

Помимо денег, власти, передела экономики, контроля над странами и всеми бизнес процессами — какие ещё возможные последствия видятся от этой аферы?

Последствие, которое лично я уже наблюдаю и чувствую на инстинктивном уровне:

РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Социальная дистанция, которую намеренно назвали социальной, чтобы увести от её сути, хотя на самом деле она, само собой, является физической — это прямое указание людям держаться подальше от себе подобных: перестать иметь физические контакты внутри своего рода.

Все остальные придуманные средства защиты призваны делать то же самое — предотвратить физические контакты людей. Что такое физические?

ЖИВЫЕ, ПРИРОДНЫЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ

Это — прямое отличие физического и социального. Первое — то, что предусмотрено природой, второе — то, что выдумал человек.

Контакт живой плоти людей — это природный контакт живых людей. Кожа — это мощнейший орган чувств человека, огромное количество информации поступает через неё, в том числе через прикосновения другого человека.

Контакт людей через пластиковые перчатки — это механистический контакт пластиковых перчаток. Всё. В этом контакте живое тело человека не участвует — оно выключено из взаимодействия.

Это надо очень хорошо понимать — от чего на самом деле «защищают» нас так называемые «средства защиты»:

ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КОНТАКТА С СЕБЕ ПОДОБНЫМИ

Всё то же самое относится к изоляциям, карантинам, дистанционным обучениям и работам, закрытию передвижения и встречам с родственниками, отмене массовых и культурных мероприятий.

ВСЕ ЭТИ МЕРЫ ИМЕЮТ ОДНУ ЦЕЛЬ: ПРЕРВАТЬ ЖИВОЙ КОНТАКТ ЛЮДЕЙ

Для чего это нужно? Что такого сакрального в этом контакте?

Дело в том, что именно наше плотное и живое взаимодействие друг с другом держит наше общее коллективное поле сознания. На Земле уже почти 8 миллиардов человек — это всё разные люди, однако человечество в целом — это один, единый, дышащий в унисон организм.

РАЗЪЕДИНИ ВСЕ ЦЕПОЧКИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ — РАЗРУШИТСЯ ВСЯ СИСТЕМА

Это как клетки в теле: все разные, у всех свои функции, но все слаженно выполняют одну задачу — поддержание жизни в общем организме. Разъедини все клетки, посади каждую в отдельный отсек и запрети контактировать с другими — и организм тут же развалится на атомы. Потому что он больше не будет единым целым.

То же самое с человечеством: разъедини людей, настрой их всех друг против друга, заставь их увидеть в ближнем опасного врага, которого надо сторониться

И ТЫ РАЗВАЛИШЬ ВЕСЬ ОРГАНИЗМ — ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Итого: если увидеть, что конечной целью сего действа является разрушение человечества как такового с помощью низведения людей в ранг то ли полу-животных, приматов, то ли полу-биороботов, окончательно потерявших связь с Духом в себе (она и так была довольно слаба), то кто же будет бенефициаром?

Кому выгодно разрушение человечества как вида и тотальная деградация человеческой расы с низведением её до предыдущего уровня развития вместо эволюционного скачка?

Ответ лично мне совершенно очевиден:

ТЕМ, КТО НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РАСЕ

Это — цели наивысшего порядка. Никакие глобалисты тут и рядом не валялись со своими калькуляторами и банковскими счетами — это мышиная возня на фоне реальных дел. Да, настоящие дела творятся руками тех самых глобалистов, а мы все охаем и ахаем от возможных финансовых последствий или ограничения наших свобод.

Однако, у настоящих хозяев мира намного более жёсткие планы на планету. Когда на кону выживание Человека как класса, какая уж тут разница, что будет с какой-то экономикой, которой всё равно не существует в реальности?