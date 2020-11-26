Самое страшное место во Вселенной — Великая пустота Волопаса

26.11.2020, 12:36, Разное

Эта область была открыта в 1981 году астрономом Робертом Киршнером и его командой. Войд Волопаса иногда называют Великой пустотой — это огромный сферический регион пространства, в котором находится крайне мало галактик.

Она находится в 700 миллионах световых лет от Земли и представляет собой огромное пространство между галактическими нитями в созвездии Волопаса. Размеры пустоты впечатляют и пугают одновременно — диаметр ее оценивается в 330 миллионов световых лет, что составляет примерно 0,27% диаметра наблюдаемой Вселенной.

Другими словами, это самая крупная известная пустота во Вселенной. Вскоре после открытия войда Волопаса астрономы стали замечать, насколько уникальна эта область. Сначала они смогли найти всего восемь галактик в ней, но дальнейшие наблюдения помогли обнаружить 60 галактик в огромном пространстве диаметром в четверть миллиарда световых лет.

Войд расположен в созвездии Волопаса в 700 миллионах световых лет от нас, и имеет диаметр в 330 миллионов световых лет, просто не поддающиеся осмыслению размеры.

Для сравнения: диаметр нашей галактики Млечный путь — 100 тысяч световых лет, галактика Андромеда (протяженностью 220 тысяч световых лет) отдалена от нас на расстоянии 2.52 миллиона световых лет, вокруг Млечного пути, в пределах 11.7 миллионов световых лет, находится более 100 больших и малых галактик и шаровых скоплений!

Но это далеко не всё.