Мнение: Мешки с песком

26.11.2020, 12:04, Разное

Собянин продлил в Москве карантинные меры до середины января. С максимально высокой долей вероятности они будут продлены и далее. И дело здесь не только в политической подоплеке перехода режима управления к прямым террористическим методам, так как иные уже не работают. Дело и в сугубо медицинских объективных обстоятельствах.

Ковид, как заболевание, по всей видимости, прочно вошел в нашу жизнь. Трудно сказать, станет ли он заменителем гриппа либо грипп и ковид (и его меняющиеся модификации) будут идти рука об руку – это вопрос специальный и профессиональный. Но вот то, что уничтоженная Путиным и его подельниками система здравоохранения не способна вести борьбу с постоянно существующей инфекцией, стало по итогам почти года борьбы с ней очевидно.

"Оптимизация" здравоохранения, а говоря проще – сокращение расходов на него – исходила из вполне бухгалтерской логики. Инфекционная система значительную часть времени банально простаивает – вспышки инфекционных заболеваний приходят и уходят, а в промежутках между ними эти врачи бездельничают и даром проедают бюджет. Когда друзьям президента не на что строить трубы и мосты, тратить драгоценные ресурсы на всяких пенсионеров и лишних врачей возмутительно. Поэтому и поднятие пенсионного возраста, поэтому и оптимизации всех социальных отраслей.

Соответственно, система борьбы с инфекционными заболеваниями была жестоко порезана. За основу брались среднестатистические показатели. Если на одного врача и на одно койко-место в среднем в год приходится некое нормативное число больных, то оптимизация – это ликвидация резервов. Поэтому и уничтожили "лишние" инфекционные учреждения и койко-места. Бухгалтеру невдомек, что инфекционные заболевания – это именно вспышки. Вчера все спокойно, сегодня – массовый наплыв заболевших. Поэтому и требуется резерв, который – да, немалую часть времени будет простаивать. Резерв врачей, персонала, койко-мест, инфраструктуры.

Теперь, после выполнения майских указов в вопросе уничтожения здравоохранения, пришла беда, которую не ждали. Коронавирус оказался гибридом – он дает и сезонные вспышки, и непрекращающийся ход заболеваемости (на меньшем уровне) в межсезонье. Сам по себе он, возможно, даже послабее гриппа – во всяком случае, даже нынешняя предельно фальсифицированная статистика и заморочливые комментарии "специалистов", основная цель которых – напустить побольше тумана – в общем, даже из тех цифр, которые считаются официальными, никакой апокалиптической картины не рисуется. Вирус как вирус. Другой, но и только.

Проблема же носит организационный характер. Сама система здравоохранения после того, что с ней сделали кремлевские бандиты, не тянет вообще никакую структуру заболеваемости и течения инфекционных болезней. Просто не тянет и всё. Ее оптимизировали под совершенно другую модель, причем и та модель была крайне абстрактной (я уже писал выше, что в ее основу был положен не профессиональный, а бухгалтерский принцип "оптимизации"). Теперь же она вообще никакая. Нынешняя модель не вытягивает вообще никакие угрозы.

Отсюда и необходимость карантинных мероприятий в таком предельно кретинском изложении. Не стоит забывать, что уничтожено не только здравоохранение. Вся система управления в коме. Она похожа на банальные мешки с песком, которыми пытаются выложить хлипкую дамбу перед поднимающейся рекой. Ничего другого, кроме как что-то запрещать и не пущать, нынешняя система управления уже не способна. Она может только затыкать дыры. Там, где успевает. Поэтому и террор – для метода убеждения у системы управления уже банально нет ресурса, возможностей, технологий. Только удары кувалдой. (Кстати, в Белоруссии террор против протеста имеет ровно ту же причину – система управления утратила возможность иного ответа на любые угрозы. Отсюда и террор, другого инструментария в коллапсирующей модели управления не остается).

Поэтому даже не ставится задача о реорганизации разрушенного здравоохранения. Мало того – бюджетные расходы на него в условиях казалось бы чрезвычайной обстановки урезаются – в следующем году на отрасль будет выделено где-то на 100 миллиардов рублей меньше. Казалось бы – бред, но логика в данном случае железная. Кремлевские урки прекрасно понимают, что ставить задачу восстановления здравоохранения бессмысленно – ее просто некому выполнять. А потому нет смысла даже имитировать деятельность в данном направлении.

Остается только одно – удерживать повышающийся уровень воды, подсыпая все новые мешки с песком. В надежде, что когда-нибудь все само как-нибудь утрясется и наводнение закончится. Никаких других сценариев российская власть уже не способна отрабатывать.

Поэтому и продлеваются карантинные мероприятия. И будут продлеваться. Ну не заниматься же восстановлением разрушенного. Тем более, что разрушать эта публика умеет. Созидать и развивать или хотя бы ремонтировать разрушенное – даже не понимает, что это такое.