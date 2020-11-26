 

Это официально: Мадс Миккельсен сыграет в “Фантастических тварях” вместо опального Джонни Деппа

26.11.2020, 12:02, Разное

Датский актер Мадс Миккельсен, которого сейчас можно увидеть на больших экранах в фильме “Еще по одной”,  заменит Джонни Деппа в роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда во франшизе “Фантастические твари и где они обитают”. Слухи об этом ходили давно, но сейчас подтвердились официально – их подтвердила студия Warner Bros.

Мадс МиккельсенПочему Депп покинул проект? Ответ прост – актер отказался от роли темного волшебника по просьбе Warner Bros. из-за того, что он проиграл нашумевшее дело о клевете, поданное против экс-жены Эмбер Херд и издания The Sun. Судья Высокого суда Лондона отказался удовлетворять иск звезды “Пиратов Карибского моря”, отметив, что все, написанное в статье газеты, соответствует действительности. А написано там было о том, что Джонни Депп 14 раз подвергал физическому и психологическому насилию Эмбер Херд. 

Несмотря на уход из “Фантастических тварей”, где Депп снялся в одной сцене, он все равно получит восьмизначный гонорар, так как того требуют условия его контракта. Известно, что третья часть “Фантастических тварей” выйдет на экраны 15 июля 2022 года. 

Джонни Депп в роли Гриндевальда



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