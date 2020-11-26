Мнение: Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN)

26.11.2020, 12:00, Разное

Американский проект дальнейшей цифровизации поля боя – Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN)

Система в оптимальном виде должна интегрировать в себя все источники наблюдения (радары, самолеты, БПЛА, спутники, средства кибервойны и т.д.) и обеспечивать быстрое выявление и передачи информации средствам огневого поражения, которые должны по установленным координатам в режиме реального времени осуществлять уничтожение целей противника, начиная от боевой техники на первой линии и заканчивая тяжелыми РСЗО в тылу. В конечном итоге, все сводится с сокращению времени от обнаружения цели до целеуказания, с последующим открытием огня на поражение. Важным элементом успеха данной системы военные видят наличие развитого ИИ с возможностями машинного самообучения.

Война в Карабахе, где демонстрировались небольшие элементы такой технической стратегии, показала ее очевидные выгоды, поэтому в ближайшие годы создание подобных интегрированных систем будет находится в мейнстриме оборонных вложений ведущих государств.

О проекте говорят уже года два, в 2021-м году планируют выкатить первый прототип, полноценные испытания должны начаться в 2022-м году, если сохранятся текущие объемы финансирования и у частных оборонных подрядчиков будет все нормально с выполнением хотелок военных.

Среди озвучиваемых проблем – недостаточный уровень развития ИИ, проблемы со стандартизацией, трудности с интегрированием в единую систему разношерстных сил и средств.