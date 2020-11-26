В Сети рассказали, чем сможет удивить Xiaomi Mi Mix 5 за 1200 долларов

26.11.2020, 11:54, Разное

В Сети появилась информация относительно характеристик нового флагмана Xiaomi Mi Mix 5. Блогеры-инсайдеры рассказали, чем смартфон за 1200 долларов сможет удивить покупателей.

Очередной флагман китайской корпорации еще не представлен официально, однако информация о предполагаемом оснащении Xiaomi Mi Mix 5 уже обнародована в интернете. Так, по данным экспертов, задняя крышка аппарата изготовлена из керамики. На нее производитель вынес четырехмодульный блок основной фото-видео-камеры. Основной объектив 108-мегапиксельный, также присутствуют в смартфоне датчики с разрешением в 24 и 12 миллионов пикселей. Дополняет картину цифровой 100-кратный зум, дополненный оптическим увеличением. Фронтальная камера размещена под дисплеем, ее разрешение составляет 32 мегапикселя.

Стоимость девайса составит 1200 долларов, потому потенциальные покупатели рассчитывают на реализацию в нем самых актуальных на рынке технологий. Дисплей Xiaomi Mi Mix 5 получил безрамочный дизайн, 2K-разрешение и частоту обновления изображения в 120 Герц. Производительность и мощность устройству обеспечивает однокристальный процессор Snapdragon 875 от Qualcomm.

Многозадачность смартфона Xiaomi Mi Mix 5 в базовой версии поддерживается 12-гигабайтным чипом оперативной памяти. Для записи любого рода контента в аппарате установлен флэш-накопитель вместительностью 128 гигабайт. В расширенной версии устройства он 512-гигабайтный, тогда как модуль ОЗУ равен 16 гигабайтам. Кроме того, в устройстве есть NFC для осуществления бесконтактных платежей и коммуникаций, сканер отпечатков пальцев, размещенный под дисплеем, быстрая и беспроводная зарядка и другие функции.