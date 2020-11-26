Человекоподобное существо возрастом 7 млн лет ученые перестали считать гоминидом

26.11.2020, 11:54, Разное

Ученым удалось найти человекоподобное существо возрастом 7 млн лет. Однако к гоминидам он отношения никакого не имеет, поэтому предком современных людей являться не может, результаты нового исследования появились в научном издании Journal of Human Evolution.

Впервые останки человекоподобного существа, получившего название Sahelanthropus tchadensis, были найдены в пустыне Джураб. В рамках предварительного исследования было установлено, что существо является неизвестным науке видом древнего гоминида. Хотя до этого момента считалось, что таковой является Люси, чей возраст оценивался в 3,2 млн лет.

После этого возникли различные споры между сомневающимися ученые. Но последние исследования показали, что Sahelanthropus tchadensis похож на человека, но гоминидом не является. Он не умел ходить прямо, поэтому является родственником не гоминидов, а обезьян.