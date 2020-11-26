Борис Корчевников признался, что весной переболел COVID-19

26.11.2020, 11:54, Разное

Во время интервью с Анитой Цой в ходе съемок программы «Судьба человека» Борис Корчевников признался, что он также переболел COVID-19. О своей борьбе с коронавирусной инфекцией телеведущий пояснил только сейчас, хотя ему пришлось неделю лежать в больнице.

Анита Цой перенесла коронавирус летом, проведя в госпитале для больных почти 20 дней. Как отметила 49-летняя артистка, борьба с заболеванием далась ей тяжело. Сначала у нее начались проблемы с пищеварительной системой, а после этого – с легкими. Кроме того, недуг сильно ударил по нервной системе певицы. Она обращалась за помощью к специалистам в больнице, так как не могла самостоятельно справиться со своими мыслями. Было очень жарко и хотелось ощутить, как «кислород пронзает легкие». Аните Цой очень помог супруг Сергей, который лежал в тот момент в соседней палате. Когда ее бросало в пот, он просто молча выжимал полотенце и протирал тело жены. В тот момент она осознала, что не случайно связала свою судьбу с этим человеком 30 лет назад.

Борис Корчевников признался, что он понимает чувства Аниты Цой. Хоть он и болел не так долго, но тоже лежал в больнице. По словам 38-летнего ведущего, после перенесенного коронавируса он долго страдал от бессилия. Журналист отметил: болезнь эта такая, что «лежишь мертвым».