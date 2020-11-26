 

Борис Корчевников признался, что весной переболел COVID-19

26.11.2020, 11:54, Разное

Во время интервью с Анитой Цой в ходе съемок программы «Судьба человека» Борис Корчевников признался, что он также переболел COVID-19. О своей борьбе с коронавирусной инфекцией телеведущий пояснил только сейчас, хотя ему пришлось неделю лежать в больнице.
Анита Цой перенесла коронавирус летом, проведя в госпитале для больных почти 20 дней. Как отметила 49-летняя артистка, борьба с заболеванием далась ей тяжело. Сначала у нее начались проблемы с пищеварительной системой, а после этого – с легкими. Кроме того, недуг сильно ударил по нервной системе певицы. Она обращалась за помощью к специалистам в больнице, так как не могла самостоятельно справиться со своими мыслями. Было очень жарко и хотелось ощутить, как «кислород пронзает легкие». Аните Цой очень помог супруг Сергей, который лежал в тот момент в соседней палате. Когда ее бросало в пот, он просто молча выжимал полотенце и протирал тело жены. В тот момент она осознала, что не случайно связала свою судьбу с этим человеком 30 лет назад.

Борис Корчевников признался, что он понимает чувства Аниты Цой. Хоть он и болел не так долго, но тоже лежал в больнице. По словам 38-летнего ведущего, после перенесенного коронавируса он долго страдал от бессилия. Журналист отметил: болезнь эта такая, что «лежишь мертвым».



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Личное: Подделка под Лопырёву

19.10 / В рейтинге DxOMark у iPhone 12 Pro Max не было шансов

01.08 / Дорогие марсиане

13.10 / Василиса Володина раздумывает над созданием альтернативной версии программы «Давай поженимся!»

03.11 / Катастрофа на озере Пенер

11.10 / Елена Кондулайнен после инсульта не может передвигаться самостоятельно

15.09 / Мнение: «Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

27.06 / Мнение: Количество убийств в России, британский фильм про Скрипалей и компромат Болтона на Трампа

12.07 / Эксперты проанализировали заявления о вреде масок от коронавируса для мозга

24.09 / Экс-подруга Тимати Алекса выходит замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, который недавно стал отцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска