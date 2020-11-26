В Москве продлили ограничения для работодателей и пожилых людей из-за COVID-19

26.11.2020, 11:52, Разное



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Согласно указу мэра города, москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома до 15 января 2020 года. Предприятия и организации обязаны обеспечить удаленный режим работы минимум для 30% персонала. Ограничения также коснутся детских кружков и секций — досуговые учреждения не будут работать до 15 января.

В своем личном блоге Сергей Собянин объяснил эти меры напряженной ситуацией с распространением коронавируса в Москве. С 16 по 22 ноября число диагностированных случаев пневмонии, вызванной COVID-19, увеличилось на 2%, количество людей, нуждающихся в госпитализации — на 3%. Глава города отметил, что сейчас происходит «постепенное сглаживание динамики роста», но говорить о снижении заболеваемости еще слишком рано, поэтому городская система здравоохранения испытывает большую нагрузку. Отменять ранее введенные ограничения сейчас было бы опрометчиво, считает Собянин.

Мэр предупредил, что такой в режиме москвичам придется прожить следующие полтора месяца, а Новый год, скорее всего, придется встречать как семейный праздник — в домашнем кругу. Ранее Сергей Собянин сообщил о запрете рождественских ярмарок и массовых празднеств. Разрешены будут только прогулки в новогоднюю ночь.

Домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями был введен в Москве 28 сентября. Указ о переводе 30% персонала на дистанционную работу был выпущен 5 октября. Исключение было сделано только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является «критически важным для функционирования организации». Нововведения также не коснулись медицинских учреждений, предприятий оборонного комплекса, «Росатома», «Роскосомоса» и других стратегически важных отраслей промышленности. Работа детских кружков и секций приостановлена с 19 октября.