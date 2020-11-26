Мнение: Инфляции никто не хотел. Инфляция была неизбежна

26.11.2020, 11:48, Разное

Китай вошёл в клуб ПОПС, опустив ставки по облигациям ниже нуля. Теперь вы даёте Народному банку Китая деньги, он пользуется вашими деньгами, а потом возвращает вам меньше, чем взял.

Подвох в том, что облигации… долларовые. У западных пенсионных фондов и у тому подобных крупных инвесторов есть строгие правила, куда они могут вкладывать деньги, а куда не могут. Так как ставки по облигациям Китая не слишком сильно заныривают под ноль, они выглядят меньшим злом по сравнению с облигациями других стран:

https://expert.ru/2020/11/19/kitaj/

Доходность по юаневым облигациям пока что составляет роскошные 3-4%. Тоже слёзы, конечно, но в долларах и евро о такой доходности можно сейчас только ностальгически вспоминать. Китай пользуется болезнью экономик США и Европы, чтобы получать кредиты под отрицательный процент. Итоговая сумма там маленькая, меньше 5 млрд долларов, однако, возможно, теперь Китай примется за выпуск долларовых облигаций всерьёз: хотя бы для того, чтобы спасти свои деньги, вложенные в американский долг.

Так просто взять и продать облигации США Китай не может: это тяжёлое с точки зрения политики и экономики решение. А вот выпустить свои облигации, чтобы уравновесить ими вложенные в США деньги, Китай может вполне.

Для России дорога Китая закрыта. Если Китай считается в методичках западных фондов надёжным местом для вложения, то Россия проходит по совершенно другой графе. Пенсионные фонды США и прочие страдальцы будут покупать российские облигации только в том случае, если мы предложим им хорошую доходность.

С другой стороны, нам доллары сейчас особо и не нужны. Свои долларовые облигации Россия давно уже распродала, а запасов в ЗВР у нас достаточно, чтобы обойтись вовсе без долгов. В наше время брать в долг крупные суммы в долларах — опасная спекулятивная игра, играть в которую разумное министерство финансов не будет.

Джо Байден, который сейчас уже почти официально считается пирровым победителем выборов в США, озвучил уже свои планы на первые 100 дней президентства. Если коротко, он собирается безжалостно наказывать захваченную Америку на всех фронтах, в том числе и на финансовом фронте:

https://lenta.ru/news/2020/11/25/grandiozno/

— дать гражданство 11 миллионам мигрантов;

— натравить зелёных душителей на промышленность;

— напечатать кучу денег и раздать бедным.

Финансовая система США и так находится на грани. Решения Джо Байдена могут стать тем толчком, которые столкнут её в воронку гиперинфляции: доллар начнёт стремительно дешеветь, инвесторы начнут любой ценой избавляться от доллара, доллар примется дешеветь ещё сильнее, а простые американцы будут беспомощно хлопать глазами, наблюдая за быстро растущими цифрами на ценниках в магазинах.

Впрочем, сваливать всё на Демпартию США было бы несправедливо. Деньги вовсю печатают и в Европе, и в Японии, и в Китае, и даже в России. Планету накрывает инфляционный шторм, и я не вижу сейчас ни одной крупной экономики, которая оставалась бы в стороне от этого лихого макабра. Барбара Такман написала о Первой мировой: «Войны никто не хотел. Война была неизбежна». Сегодня то же самое можно сказать и об инфляции.

Успокаивает меня то, что Россия ещё только недавно зашла в это опустошительное казино. Пока Европа в пьяном угаре закладывает свою единственную квартиру, пока Америка ставит на кон портфель с казёнными деньгами, Россия нерешительно кидает на зелёное сукно по два-три жетона, повторяя себе, что в случае проигрыша можно будет в любой момент встать и уйти.