Обнаружен необычный артефакт внутри египетской мумии

26.11.2020, 11:49, Разное

Ученые из США обнаружили необычный артефакт внутри двухтысячелетней египетской мумии.

Авторы исследования решили изучить мумию с помощью ускорителя синхротронных частиц, чтобы получить подробные данные о ее содержимом. В результате были обнаружены несколько десятков мелких предметов, включая 7 миллиметровый артефакт, сделанный из минерала под названием кальцит.

Данный артефакт находился рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению исследователей, этот предмет является амулетом, который был помещен в этом месте специально для “духовной защиты” мумии. Ученые предположили, что артефакт имеет вид жука-скарабея, который был распространенной формой для амулетов в Древнем Египте.

Также ученые подтвердили версию о том, что мумифицированное тело принадлежало ребенку в возрасте примерно пяти лет. При этом на портрете, нарисованном поверх мумии, изображена взрослая женщина.

Бальзамированное тело, известное как “портретная Мумия Хавара 4”, обнаружили в 1910-1911 годах, оно датируется I веком нашей эры.