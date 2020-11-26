Роскачество отметило улучшение качества сделанного из отечественного сырья вина

26.11.2020, 11:46, Новости дня

Роскачество завершило в рамках проекта «Винный гид России» исследование вина, произведенного из отечественного винограда, и отмечает улучшение качества российского белого и красного вина.

«Роскачество завершило крупнейшее в современной истории РФ экспертное исследование вина, произведенного из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России», реализуемого совместно с Минпромторгом РФ и Минсельхозом России, Россельхозбанком. Исследование проводилось в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина. По традиции первыми станут известны результаты и выводы по двум наиболее популярным категориям: белые и красные тихие вина. По обеим категориям отмечен рост уровня качества по сравнению с прошлыми исследованиями», – передает ТАСС сообщение организации.

Как пояснили эксперты, вместе с уровнем качества растет и потребление вина в России. В рамках «Винного гида» в этом году потребители познакомятся с профессиональными оценками и дегустационными описаниями 209 сухих, полусухих и полусладких белых и красных вин.

Вина для исследования закупались в пяти регионах страны, включая винодельческие, в обычных магазинах. Все образцы были полностью обезличены и переданы на исследование под номерами шифров в аккредитованную Федеральной службой аккредитации сенсорную лабораторию.

Каждое из вин оценивалось по 12 параметрам (макродескрипторам), описывающим внешний вид, аромат, вкус и общее впечатление от вина.

Говоря об исследовании белого вина, эксперты отметили, что в этом году Роскачество закупило и исследовало 104 образца вин белых тихих, произведенных из российского винограда. 65% всего исследованного вина белого тихого получили оценку больше или равную повышенному стандарту Роскачества (78 баллов). В 2019 г. этот показатель составлял – 45,3%, а в 2018 г. – 54%. Кроме того, в этом году было исследовано 105 образцов красных тихих вин. Более 77% всего исследованного красного вина получили оценку больше или равную повышенному стандарту Роскачества – 78 баллов. В 2019 г. этот показатель составлял – 56%, а в 2018 г. – 68%.

Как подчеркнули в Роскачестве, результаты «Винного гида России» из года в год опровергают мифы о том, что «российские качественные вина стоят дорого, а все более доступное качеством не блещет», а также «качественных российских вин делается мало и найти их трудно». Лишь одно из лучших красных сухих вин исследования было произведено в количестве менее 50 тыс. бутылок, указали в организации. При этом в топ-10 вошли позиции, выпущенные в количестве 200-400 тыс. бутылок одного наименования, что позволяет покупателю найти их практически в каждом магазине крупной торговой сети.

Большинство лучших белых и красных вин исследования, за редким исключением, стоят не дороже 500 руб., а в периоды акций (два раза в год во время акции «Дни российских вин») цена большинства образцов из «Винного гида России» может опускаться ниже 350-400 руб., отметили эксперты.

Ранее Роскачество назвало удачные годы для российских вин.