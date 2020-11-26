 

Путин открыл в Братске фармцех для производства вакцины от COVID-19

26.11.2020, 11:46, Новости дня

Президент Владимир Путин в четверг по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех крупнотоннажного производства фармсубстанций «БратскХимСинтез», где будут производить, в том числе, вакцины от коронавируса.

«Рад очень вас приветствовать – и по хорошему поводу. Потому что сегодня на одной из площадок компании «Фармасинтез» – на предприят «Братскхимсинтез», где вы и находитесь, в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов», – обратился Путин к участникам видеоконференции, передает РИА «Новости».

Глава государства также отметил, что власти продолжат поддерживать высокотехнологичные фармацевтические производства. «Развитие таких высокотехнологичных производств – это и новые рабочие места, и спрос на перспективные технологии, и разработки наших исследовательских команд, укрепление позиций России, точки роста для регионов, конечно. И будем мы и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития», – сказал Путин.

Ранее второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер». 



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