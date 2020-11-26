 

Уфолог обнаружил на Луне инопланетную базу

26.11.2020, 11:46, Разное

Тайваньский уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг поделился с пользователями Сети своей очередной загадочной находкой.

Он считает, что ему удалось обнаружить на снимках поверхности Луны настоящую инопланетную базу, и в качестве доказательства приводит снимок NASA.

По словам уфолога, на поверхности Луны в кратере Аристарха ему удалось обнаружить странные структуры. Кратер, в котором замечены артефакты, имеет 40 километров в диаметре. Находящиеся в ней строения имеют размеры от 300 до 500 метров.

Скотт Уоринг убежден, что NASA скрывает данные структуры, добавляя на фотоснимки слишком много света, из-за чего самые интересные объекты выглядят размытыми. Если же добавить немного контрастности, поясняет исследователь, то фокус вернется в исходное состояние, и все будет прекрасно видно.

Уфолог считает, что его открытие, наконец, объясняет, почему США не могут вернуться на Луну: «Просто нам там не рады, и не были рады с самого момента появления на спутнике Земли».



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