 

Что произошло за ночь 26 ноября

26.11.2020, 11:44, Разное

Коротко.

  • Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Последний занимал должность в течение трех недель в январе–феврале 2017 года. По официальной версии, Флинн ушел в отставку из-за того, что он не в полной мере проинформировал вице-президента Майка Пенса о своих контактах с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. Впоследствиии экс-помощник Трампа по нацбезопасности стал фигурантом расследования о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году.

  • Власти Германии продлили карантин до 20 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что они исходят и из возможного дальнейшего продления мер по борьбе с COVID-19 — до января. Она отметила, что ограничения остановили очень быстрый прирост заразившихся COVID-19, но число фиксируемых новых случаев по стране по-прежнему велико.

  • В Приморье движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материком, будет закрыто до 30 ноября. При необходимости жители могут добраться до Владивостока на пароме. Из-за прошедшего на прошлой неделе снежного циклона в регионе более 180 тысяч человек остались без электричества, а свыше 220 тысяч — без водоснабжения. Местами подача света и воды восстановлена, работы продолжаются.  

  • Аналитическая компания BusinesStat заявила, что в РФ впервые за пять лет выросли продажи хлеба. Эксперты объяснили это тем, что люди стараются покупать более сытные продукты в связи со снижением доходов.

  • «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Счет в ходе встречи так и не был открыт. У российского клуба пока остаются шансы на выход в плэй-офф турнира.

  • В Москве за сутки от коронавируса скончались 73 пациента. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 8 603. 

    • Источник: Новая газета



    Последнее из рубрики: Разное


    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    05.11 / Белорусские студенты, отчисленные за протесты и призванные в армию, пройдут срочную службу в Нагорном Карабахе

    13.08 / Мнение: За пивом сходил

    20.11 / Гогунский поддержал Миллера с предложением открыть в ВУЗах курсы по постельным сценам

    15.05 / Здоровье: Жиры из пищи стоят за развитием депрессии, доказали неврологи

    14.08 / Преподавательницу МГУ нашли мертвой в Москве

    24.06 / Мнение: Зеленский о дальнобойщиках

    22.07 / Тридцать семь и одна

    18.11 / Мнение: Ковид-некрофилия против секса

    11.11 / Мнение: Кто сфабриковал приговор?

    10.11 / Бранный мир

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    Яндекс.Деньги - 410011013132383
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска