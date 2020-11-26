Скандалы: «Могу и в ***** [лицо] дать»

26.11.2020, 11:42, Разное

Как Станислав Черчесов отвечал на неудобные вопросы журналиста телеканала «Матч» Дениса Казанского

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов 24 ноября дал первое большое интервью после поражения со счетом 0:5 от сборной Сербии. В беседе с журналистами «Матч ТВ» в передаче «Все на футбол!» Черчесов посетовал на плохую игру отдельных футболистов в последних матчах — эти высказывания привели к скандалу. Отвечая на вопрос, почему центральным нападающим в матче был игрок «Сочи» Антон Заболотный, а не футболист ЦСКА Федор Чалов, Черчесов заявил, что Чалов и братья Алексей и Антон Миранчуки, которых задававший вопрос журналист Денис Казанский назвал «золотым активом», в целом не показывают достойной игры.

Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл и вот, я сижу перед вами, а они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу.

«Мне лучше бездарный Заболотный (пускай он на меня не обидится, потому что его так [называют журналисты], я-то его бездарным не называю), нежели талантливый [Чалов], который ничего не делает», — заключил Черчесов.

Зрители «Матч ТВ» также обратили внимание, что перед началом одной из рекламных пауз, когда в студии еще работали микрофоны, Черчесов (этому предшествовала серия жестких вопросов Дениса Казанского) наклонился к журналисту и спросил: «У тебя все нормально?» По информации Sports.ru, во время еще одной рекламной паузы тренер заявил журналисту, что может «и в ***** [лицо] дать».

Поведение тренера раскритиковали многие комментаторы и эксперты. В защиту Чалова высказался ЦСКА — в официальном пресс-релизе клуб напомнил, что в профессиональном спорте у тренеров принято брать на себя ответственность за поражения, в то время как Черчесов этого не делает и «уже не в первый раз оскорбляет людей».

Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот.

«Сочи», в свою очередь, не стал предъявлять претензий к Черчесову из-за слов о «бездарном» Заболотном. Гендиректор клуба Дмитрий Рубашко отметил, что тренер в интервью прямо заявил о своем несогласии с такой оценкой, которую Заболотному дали журналисты.

Поражение от Сербии стало для России крупнейшим за последние 16 лет. Из-за него сборная России не смогла попасть в топовый дивизион Лиги наций, а также опустилась в третью отборочную корзину к ЧМ-2022. Заболотный вышел в стартовом составе, так как матч пропускал основной нападающий Артем Дзюба — за десять дней до этого Черчесов решил не вызывать его в команду из-за появления в интернете его интимного видео. В интервью «Матч ТВ» тренер подтвердил, что считает это решение правильным.

Григорий Левченко

Оригинал материала: «Медуза»

«Sports.ru», 25.11.20, «Черчесов не любит прямые сложные вопросы. Реакция бывает неадекватной – вот и Казанскому вне эфира он грубил»

Главные мысли Черчесова о сборной можно вспомнить здесь, но многие читатели Sports.ru выделили другой момент – обращение главного тренера сборной к Денису Казанскому перед одной из рекламных пауз, когда из студии еще шли звук и картинка.

На эфир в своем телеграм-канале отреагировал комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев: «Тренеры так себя обычно не ведут. Цари, вожди, повелители – пожалуй. И это вы еще внеэфирные реплики повелителя сборной России в рекламных паузах не слышали».

По информации Sports.ru, уже в одной из первых рекламных пауз Черчесов сказал, что «может и в ##### дать», и потом еще несколько раз в грубой форме выразил негативное отношение к интервью. После эфира Черчесов и Казанский разошлись спокойно.

В эфире «Матч ТВ» мы увидели лишь «У тебя все нормально?», но еще после матча с Сербией (0:5) Черчесов показал, что не знает, когда выключается камера.

На послематчевой пресс-конференции корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий сначала спросил Черчесова об отставке, а затем поинтересовался, не было ли у тренера мыслей уйти со скамейки по ходу матча – по примеру Георгия Ярцева в Португалии-2005.

Пресс-конференция транслировалась на официальном ютубе Федерации футбола Сербии – Черчесов общался с журналистами перед Любишей Тумбаковичем. Сербы не выключили камеру и звук, ожидая своего тренера, благодаря чему мы услышали диалог Черчесова и Терлецкого (жирным выделены реплики тренера, на видео – с 11:45):

– С цепи сорвался?

– А?

– С цепи сорвался?

– А что я могу сделать?

– А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват?

– Ну, не 20.

– А сколько? 14? Я 14 насчитал.

– Не 0:5 же проигрывать.

– 0:5 нам даст больше, чем 0:1.

– Удачи.

– Давай-давай.

Это далеко не первый раз, когда Черчесов после пресс-конференции подходит к журналисту, задавшему неугодный вопрос.

Как сообщают источники Sports.ru, такой же эпизод случился в Стокгольме после поражения России в решающем матче Лиги наций-2018. Пресс-конференция стартовала с вопроса корреспондента «Спорт-Экспресса» Дмитрия Зеленова (сейчас – руководитель пресс-службы РПЛ): «Почему не дали игровое время Федору Чалову?»

Для контекста: к ноябрьскому перерыву на матчи сборных в 2018-м Чалов подошел лучшим бомбардиром РПЛ, забив 9 голов (лишь 1 – с пенальти) в 14 матчах. Ари и Виктор Классон забили по 6 голов, правда, нападающий «Краснодара» провел всего 8 игр.

На контрольный матч с Германией и решающую игру со Швецией Черчесов вызвал Артема Дзюбу, Чалова, Дмитрия Полоза и Антона Заболотного, но на неделе перед отъездом в сборную Дзюба получил травму колена (она была хронической). В итоге на матч с Германией Черчесов довызвал Ари, а Дзюба присоединился к сборной уже в Швеции.

Против Германии Ари отыграл 55 минут, Заболотный – 36, Полоз – 16. Против Швеции в старте вышли Дзюба и Полоз, а Ари и Заболотный появились по ходу второго тайма, когда России нужно было отыгрываться.

Лучший бомбардир РПЛ Чалов не сыграл ни минуты – вопрос про него был абсолютно логичен. На пресс-конференции Черчесов был спокоен: «Он молодой игрок, который потихоньку обживается в коллективе. Мы ему даем сначала обжиться. Потом он будет выходить на матчи».

По информации Sports.ru, сразу после пресс-конференции Черчесов подошел к Зеленову: «Дима, что это за вопросы? Ты сначала спроси о тех, кто играл. Ты видишь, как Чалов тренируется? Нет. Видишь только игры. Как только Чалов играет против нормальных команд, он стоит всю игру. Кому он забивал? Тульский «Арсенал», «Урал» и так далее. Работай, а мы уж как-нибудь сделаем то, что нам надо. Вы все время торопитесь».

Уже в 2020-м о звонке Черчесова в выпуске «Футбольного Хейта» рассказал заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров: «Мне недавно звонил Саламыч по видеосвязи. Я пришел на работу, сел в кабинете, заварил кофе. Звонит Саламыч. Я думаю: что, почему? Написал в телеграме: «Ау, Саламыч? Почему ты не вызвал Сафонова и Максименко?» Я именно это и написал. Он сказал, что мой посыл неправильный, а они все видят. Не надо нагнетать, подождите, все будет».

Ведущий «Футбольного Хейта» Карен Адамян сделал фото скрина с лицом Алланазарова во время разговора с Черчесовым – на скрине видна дата фото (и, соответственно, записи эфира). Это 27 августа.

Сейчас в телеграм-канале Алланазарова есть только одна запись о Сафонове и Максименко применительно к сборной – от 7 ноября 2019 года. 26 августа (то есть вечером накануне эфира, в субботу) Алланазаров писал о Максименко.

Изначально пост выглядел так: «Абсолютно лучший по матчу с «Ротором» Саша Максименко. Ау, Черчесов, у тебя первый номер сборной опять между пропускает и от ворот выносит на гол в свои».

Сейчас пост выглядит так: «Абсолютно лучший по матчу с «Ротором» Саша Максименко. Станислав Саламыч, у вас первый номер сборной опять между пропускает и от ворот выносит на гол в свои».

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев