Власти Германии заявили, что “Новичок” был обнаружен не только на бутылке, из которой пил Навальный

26.11.2020, 11:40, Новости дня

Правительство Германии сообщило о наличии в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального других предметов, на которых было обнаружено присутствие яда группы “Новичок”. Ранее было известно лишь о наличии химиката на бутылке с водой из томского отеля. Это следует из ответа правительства на депутатский запрос представителей правопопулистской партии “Альтернатива для Германии”, опубликованном на сайте Бундестага.

Ответ датирован 19 ноября, однако СМИ обратили на него внимание только 25 ноября.

Так, в пункте №73 депутаты спрашивают, знает ли правительство о наличии в деле каких-то других предметов, кроме бутылки с водой, на которых были следы “Новичка”. В Бундестаге ответили утвердительно. В то же время обнаруженные следы “Новичка”, по данным немецких властей, не позволяют определить, в каком агрегатном состоянии находился яд до попадания в тело политика – был ли это порошок или какая-то жидкость.

По данным немецких властей, впервые следы отравления “Новичком” были обнаружены в немецком Институте токсикологии и фармакологии Бундесвера без участия иностранных специалистов. Однако затем эти следы в биомедицинских пробах Навального, изъятых 5-го и 6 сентября, “вне всяких сомнений” обнаружили независимые лаборатории Организации по запрещению химического оружия, Швеции и Франции.

Немецкие власти также сообщили, что не планируют проводить собственное расследование отравления Навального, поскольку это, предположительно, преступление совершено на территории России и его жертвой стал российский гражданин. Его расследование лежит в компетенции российских правоохранительных органов.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Соратники российского оппозиционера заявляли, что нашли бутылку со следами “Новичка” в гостиничном номере Навального в Томске.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники “Шарите”.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш рассказывала, что процесс реабилитации в Германии займет “много времени”: “Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель”.